Опалювальний сезон для українських підприємців цьогоріч розпочався вкрай невтішно. Закупівельна вартість природного газу для промисловості зросла у 5-6 разів порівняно із цим же періодом минулого року.

Не відстають і тарифи на електроенергію – з 1 жовтня за спожите підприємства вже платять у 1,6 разів більше. Наслідки здорожчання енергоносіїв вже скоро почнуть відчувати й українці.

Так, тарифи для населення піднімати, як і обіцяли в уряді, не будуть. Але дорогий газ та електрику виробники закладуть у ціни на продукти, одяг, будматеріали, нерухомість.

Експерти прогнозують: здорожчають усі товари українського виробництва. Питання лише – наскільки? На чому українцям тепер доведеться економити, розбиралися Факти ICTV.

Наслідки дорогих енергоносіїв: 90% підприємств збиткові, 49% можуть зупинитися

Наслідки зростання тарифів промисловість уже відчула гостро.

За даними Федерації роботодавців України, зі ста опитаних компаній 91% виробництв, які залежать від газу, вже зараз рахують збитки. У листопаді їхня кількість може сягнути катастрофічних 96%, і це компанії, які були до цього досить прибутковими.

49% респондентів через високі ціни і взагалі можуть зупинити виробництва, якщо вартість енергоносіїв залишиться на нинішніх позначках або зросте.

Майже всі залежні від газу та електрики підприємства не мають технічної можливості, аби перебудувати виробництва на альтернативні джерела енергії. Найкритичніша ситуація – у галузях, де вартість енергоносіїв займає найбільшу частку у собівартості продукції. Це хімічна, скляна, керамічна галузі, агросектор.

У Федерації роботодавців України прогнозують, що зростуть ціни на всі продукти споживання — від 15% до 50%. А деякі категорії товарів, можливо, й у декілька разів.

Читайте Світові ціни на продукти досягли нового максимуму

Утім, за словами генерального директора федерації роботодавців Руслана Іллічова, найгірше те, що підприємці не розуміють, якими будуть далі ціни на енергоносії. Попри регулярні звернення, з урядом досі адекватного діалогу немає.

Якщо і далі Кабмін гратиме у мовчанку, то ми не просто побачимо шалений ріст цін на товари, але й будемо поступово втрачати цілі галузі, наголошують у федерації.

– У фокусі уряду досі немає питання енергоносіїв для промисловості. Це питання не є першочерговим для уряду. Всі наші звернення закінчилися дорученнями. Але хто їх зараз буде виконувати – у зв’язку з відставками, які в ці дні відбуваються? Дійсно, це нонсенс, коли питання йде на дні, і навіть на хвилини, а ми вже два місяці не можемо провести відверту дискусію із першими особами держави, — нарікає Руслан Іллічов.

Хліб, м’ясо, солодощі і навіть овочі: ціна на які продукти підвищиться

Харчова промисловість хоча і некритично залежить від енергоносіїв, але будь-яку нестабільність у країні ми вже звикли бачити на цінниках у магазинах.

Нинішня ситуація – не виняток. Через інфляцію, зростання рівня зарплат вже подорожчали деякі категорії.

Наприклад, порівняно із цим же періодом минулого року, свинина та яловичина подорожчали на 16%, курятина на 27%, яйця на 23%.

Цінові рекорди впродовж року, звісно, били олія та цукор. За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, тільки за рік цукор піднявся на 40%, олія – на 58%. І до Нового року ціни знову зростуть.

Хліб, який вже зараз коштує під 20 грн за буханець, підніметься на 10-20%. Бо 90% підприємств печуть на газовому обладнанні.

– Альтернативи випікання хліба у промислових масштабах без газу немає. Ми залежимо від його наявності і його ціни. Ми вже отримуємо газ по ринковій ціні. Якщо ще у жовтні газ був по 25 тис., сьогодні купуємо по 35 тис. І не виключено, що він буде тільки зростати. Якщо взяти розрахунки, то на початку року газ у собівартості хліба складав до 2%. Сьогодні газ має 4%, і ми розраховуємо, що газ займатиме 9%, — пояснює ситуацію президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Собівартість аграрної продукції цього року вже зросла на 30%.

Точно скоро подорожчають овочі. Бо, по-перше, не сезон, і зазвичай перед зимою ціни трохи піднімають, на прилавках з’являється та ж імпортна картопля та цибуля. А по-друге, буряк, моркву, картоплю українські підприємства зберігають в овочесховищах, які потрібно опалювати. І тепер з новими тарифами це в рази затратніше для агропідприємств.

Навіть тим підприємцям, які мають альтернативні джерела, несолодко. Бо ціни на газ та електрику потягнули за собою ціни на дрова та пелети, зауважує заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

– Якщо раніше пелети коштували 1800 грн за тонну, то зараз 6 тис. Протягом листопада вже подорожчали овочі. Та сама морква, цибуля, буряк. І до кінця року вони додадуть +10%, – прогнозує Денис Марчук.

А ще агропідприємствам нині вигідніше просто закритися, аніж рахувати збитки. Так, багато компаній заморожують теплиці, бо їх теж треба обігрівати. Якщо вони закладуть у вартість товару енергоносій, ціна буде надвисокою, і люди просто не захочуть купувати українські тепличні овочі. Тож бізнесу легше і дешевше зараз просто згортати потужності.

Точно зросте ціна на м’ясо, подорожчають корми для тварин. Бо підприємства сушать комбікорми на газу. На молочку тільки за осінь ціни стрибнули на 10%, і можуть зрости ще, орієнтовно, на стільки ж.

Весняна посівна буде золотою: наскільки здорожчають добрива у 2022-му

На ринку добрив нині чи не найскладніша ситуація. І не лише в Україні, але й в Європі.

Через рекордні ціни на газ країни ЄС скорочують виробництво добрив — на початок листопада вже на 20%. З перебоями працюють і виробники Китаю.

У Федерації роботодавців висловлюють побоювання: якщо не підтримати наших виробників, то зважаючи на ситуацію у світі, може бути гострий дефіцит добрив. І тоді під загрозою увесь агросектор.

– Добрива — це основа нашого аграрного сектора, ми наразі пишаємося десятками тонн експорту зерна. А якщо ми втратимо зараз наше виробництво, нам не буде де взяти ці добрива навколо України. Зупиняється ця галузь, і вже гостро постає питання продовольчої безпеки, — наголошує гендиректор Федерації роботодавців Руслан Іллічов.

Ціни на добрива вже зросли — у 2,5 рази! І якщо осінню посівну компанію відбули, то от що буде навесні, прогнозувати усі бояться.

– Якщо ще у червні тонна добрив коштувала до 8 тис., то тепер приблизно 20 тис. Пік зростання зараз трохи призупинився. Малий і середній бізнес витратив гроші на осінню посівну, і поки не поспішає купувати добрива. Будуть запасатися пізніше, сподіваються, що ситуація з енергоносіями у світі покращиться, — допускає Денис Марчук.

Дорогі квадратні метри: що буде із цінами на будівельні матеріали та нерухомість у 2022-му

І без дорогого газу ціни на житло в Україні стрімко зростають. Лише за цей рік в середньому вартість нерухомості зросла на 15,8%, порахували у Держстаті. І ростиме ще, адже стануть дорожчими будматеріали, під час виробництва яких використовують багато газу.

Точно подорожчає керамічна плитка, цегла, цвяхи, усі вироби з металу, цемент. На деякі будматеріали – може й наполовину.

– На окремі види продукції, такі як цемент, це буде велике здорожчання. Зараз в Укрцементі в рази піднялася вартість відпускної вартості, бо зросла ціна на вугілля на 200%. Видобуток піску та щебеню – там не використовується газ чи вугілля. Такі матеріали навряд чи будуть підніматися у ціні. Але буде велика спокуса у виробників і їм підняти ціни на тлі масового зростання, — прогнозує президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій.

За прогнозами фахівців нерухомості, до кінця 2021 року ціни на нерухомість можуть зрости від 2-4%. Якими ж вони будуть наступного, прогнозувати експертам складно. Все залежить від того, якою все-таки буде вартість енергоносіїв цієї зими.