Годовая инфляция в Украине замедлилась: что подешевело больше всего

Потребительская инфляция в Украине (рост цен на товары и услуги) в октябре этого года по сравнению с октябрем 2020-го замедлилась.

По информации Госстата, она составляет 10,9%, хотя еще в сентябре этот показатель был на уровне 11%. Инфляция на потребительском рынке в октябре по сравнению с сентябрем 2021 года выросла всего на 0,9%.

В октябре на 1,1% цены выросли на продукты питания и безалкогольные напитки, на 4,0-1,1% – на сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, яйца. Больше всего (на 10,6%) подорожали овощи.

В то же время на 6,6-1,6% упали в цене фрукты, сахар, подсолнечное масло. Снижение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,9% произошло за счет удешевления электроэнергии на 7,4%.

Но Госстат зафиксировал повышение цен на природный газ на 3,2%, содержание домов и придомовых территорий – на 1,6%.

В целом отопительный сезон для украинских предпринимателей в этом году начался крайне неутешительно. Закупочная стоимость природного газа для промышленности выросла в 5-6 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Эксперты прогнозируют, что в результате этого подорожают все товары украинского производства. На чем украинцам теперь придется экономить – читайте в нашем материале.

Источник: Госстат