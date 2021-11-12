Укрексімбанк звільнив учасника нападу на журналістів, двоє повернулися до роботи

Директора департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимира Пікалова, причетного до нападу на журналістів Схем 4 жовтня, звільнили, повідомили у фінустанові.

Водночас ще двоє співробітників – начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осіпов та директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – 9 листопада повернулися до виконання своїх службових обов’язків.

У банку пояснили, що згідно із чинним законодавством, статус підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні не є законною підставою для відсторонення від роботи або розірвання із ним трудових відносин.

– Щодо Олега Осіпова та Ігоря Тельбізова був встановлений простій (зупинення роботи), а їхні повноваження припинені без збереження оплати праці на максимально дозволений законодавством строк, а саме на час проведення службового розслідування банку щодо інциденту, – пояснили в Укрексімбанку.

4 жовтня на журналістів програми Схеми напали в Укрексімбанку. Це сталося під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером у його кабінеті.

Банкіру не сподобалося одне із запитань і він наказав охороні відібрати у знімальної групи камеру та знищити запис. Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора. Журналісти близько години були заблоковані у кабінеті.

Наразі Євген Мецгер перебуває під нічним домашнім арештом. Йому інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей. Троє інших співробітників у цій справі також проходять як обвинувачені.

Джерело: Укрексімбанк

Фото: Укрексімбанк