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Факти / Україна

Угоди про постачання військової техніки Україні європейськими державами підписано – Кулеба

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Кулеба

Влада України підписала угоди про постачання військової техніки з кількома європейськими державами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В інтерв’ю німецькій газеті Die Zeit він зазначив, що наразі ведеться дуже активний обмін із різними партнерами, які готові продати Україні військову техніку та зброю задля кращого захисту.

– У нас є двосторонні угоди про співпрацю з деякими країнами ЄС із торгівлі військовою технікою. Але гармати, як гроші, – вони вважають за краще мовчати, – сказав дипломат.

При цьому глава МЗС запевнив, що посилення української армії ніяк не посилить конфлікт із Росією, але підтримка Заходу, за його словами, є стратегією стримування агресії Кремля.

Кулеба назвав три складові цієї стратегії.

  • Чіткий політичний сигнал, що вже прозвучав.
  • Військова підтримка
  • Серія санкцій або інших обмежувальних заходів.

– Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну, – зазначив він.

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що кілька країн оголосили про готовність підтримати Україну в разі повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації.

Про це він заявив під час прес-марафону 30 запитань до президента, що відбувся у п’ятницю, 26 листопада.

За словами президента, партнери України, зокрема, США, Велика Британія, Євросоюз, Туреччина, Канада, вже висловили підтримку Україні.

Джерело: Die Zeit

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