Президент України Володимир Зеленський розповів, що кілька країн оголосили про готовність підтримати Україну в разі повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації.

Про це він заявив під час прес-марафону 30 запитань до президента, що відбувся у п’ятницю, 26 листопада.

За словами президента, партнери України, зокрема, США, Велика Британія, Євросоюз, Туреччина, Канада, вже висловили підтримку Україні.

— Ми не тільки публічно, але й непублічно отримали інформацію від наших партнерів, від США, Британії, ЄС, Туреччини, Канади, що вони у будь-якому разі – на нашому боці, і нас підтримають. Якщо щось почнеться, як це буде на практиці, я не знаю, чітких таких речей я не отримував, – відповів Зеленський.

Глава держави також заявив, що очікує від президента РФ Володимира Путіна публічної заяви про те, що Росія не планує ескалацію на Донбасі.

Наприкінці листопада начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що станом на зараз Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ і може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.