Суд у Празі скоротив термін чеху, засудженому за діяльність у формуваннях “ДНР”

У Празі Апеляційний суд змінив вирок 27-річному громадянинові Чехії Лукашу Новачеку.

Так, раніше його засудили до 20 років позбавлення волі за участь у війні на Донбасі у лавах російсько-окупаційних військ.

За даними Radio Prague International, термін тюремного ув’язнення Новачека знизили до шести років, оскільки суд визнав недоведеним факт, що житель Карловарського краю брав участь у бойових діях.

Так, чеха визнали винним в участі у діях організованого злочинного угруповання, але не в тероризмі, який карається у його країні позбавленням волі на строк до 26 років.

Як повідомляється, Новачек зізнався, що у червні 2015 року він виїжджав на схід України. Але при цьому він заперечує, що брав участь у військових операціях і стверджує, що до Донецька він приїхав до дівчини на ім’я Наташа, з якою познайомився через інтернет.

Чех уточнив, що після прибуття до так званої ДНР з ним зв’язалися знайомі дівчини, які запропонували йому вступити до “Донецької армії”.

Новачек сказав, що обійняв цивільну посаду – працював кухарем заради заробітку.

Джерело: Radio Prague International