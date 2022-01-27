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Факти / Україна

За добу в зоні ООС не зафіксували жодного обстрілу

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Донбас, ООС

Упродовж 26 січня та станом на 07.00 27 січня не зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

– Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, – повідомили в штабі ООС.

Нагадаємо, що впродовж доби 25 січня було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Стан здоров’я одного пораненого лікарі оцінюють як задовільний, другого – середньої важкості.

Джерело: Штаб ООС

Фото: ОТУ Схід

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