Упродовж 26 січня та станом на 07.00 27 січня не зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.
– Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, – повідомили в штабі ООС.
Нагадаємо, що впродовж доби 25 січня було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.
Стан здоров’я одного пораненого лікарі оцінюють як задовільний, другого – середньої важкості.
Джерело: Штаб ООС
Фото: ОТУ Схід