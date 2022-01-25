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На Донбасі поранено двох військових, один із них у тяжкому стані

Валентина Летяк редакторка стрічки
Донбас, ООС

Від початку доби 25 січня російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців ЗСУ дістали поранення.

Обох поранених госпіталізували. Лікарі стан здоров’я одного з поранених оцінюють як тяжкий, іншого – задовільний.

За даними штабу ООС, у бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, неподалік Мар’їнки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі Широкиного бойовики застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а поблизу Пищевика задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

На всі провокації бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ситуація на Донбасі обговорювалася на засіданні Ради національної безпеки і оборони 24 січня.

За його підсумками президент Володимир Зеленський запевнив українців, що уряд тримає все під контролем, тож підстав для паніки немає.

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Джерело: Штаб ООС

Фото: Міноборони

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