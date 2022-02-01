Правоохоронці проводять обшуки на підприємствах Метінвесту

Правоохоронні органи проводять обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі.

У Метінвесті такі дії назвали начебто неправомірними, та запевнили, що всі підприємства групи відкрито й прозоро взаємодіють із будь-якими контролюючими органами.

Також у групі заявили, що обшуки супроводжуються численними порушеннями. Зокрема, без будь-яких правових підстав вилучають комп’ютерну техніку, чинять тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність.

Крім того, у Метінвесті додали, що компанія веде свою господарську діяльність на основі законності та правопорядку, а у своїх відносинах з органами державної влади керується принципами відкритості, доброчесності та ділової практики.

Водночас у Бюро економічної безпеки пояснили, що слідчі дії проводять на підприємствах, які під час проведення господарської діяльності із видобутку та переробки корисних копалин занижували рентну плату за користування надрами.

У відомстві розповіли, що у такий спосіб службові особи компаній у період 2018-2020 років умисно ухилялися від сплати податків на суму близько 18 млрд грн, чим завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах.

Наразі кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами чотирьох підприємств. Ця інформація підтверджуються відповідними висновками аналітичних досліджень, проведених Державною податковою службою.

Детективи Бюро економічної безпеки проводять обшуки в адміністративних будівлях компаній. Відбувається огляд родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин, проводяться експертизи.

Слідчі дії проводять детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора у взаємодії зі Службою безпеки України.

Метінвест – міжнародна гірничо-металургійна група компаній. Вона володіє видобувними та металургійними підприємствами в Україні, Європі та США.

Джерело: Метінвест, Бюро економічної безпеки

Фото: Бюро економічної безпеки