Правоохранители проводят обыски на предприятиях Метинвеста

Правоохранительные органы проводят обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге.

В Метинвесте такие действия назвали якобы неправомерными, и уверяют, что все предприятия группы открыто и прозрачно взаимодействуют с любыми контролирующими органами.

Также в группе заявили, что обыски сопровождаются многочисленными нарушениями. В частности, без каких-либо правовых оснований изымают компьютерную технику, оказывают давление на работников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность.

Кроме того, Метинвест добавил, что компания ведет свою хозяйственную деятельность на основе законности и правопорядка, а в своих отношениях с органами государственной власти руководствуется принципами открытости, благочестия и деловой практики.

В Бюро экономической безопасности объяснили, что следственные действия проводят на предприятиях, которые во время проведения хозяйственной деятельности по добыче и переработке полезных ископаемых занижали рентную плату за пользование недрами.

В ведомстве рассказали, что таким образом должностные лица компаний в период 2018-2020 годов умышленно уклонялись от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн, чем нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас уголовное производство начато по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами четырех предприятий. Эта информация подтверждается соответствующими выводами аналитических исследований, проведенных Государственной налоговой службой.

Детективы Бюро экономической безопасности проводят обыски в административных зданиях компаний. Происходит осмотр месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых, проводятся экспертизы.

Следственные действия проводят детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора во взаимодействии со Службой безопасности Украины.

Метинвест – международная горно-металлургическая группа компаний. Она владеет добывающими и металлургическими предприятиями в Украине, Европе и США.

Источник: Метинвест, Бюро экономической безопасности

Фото: Бюро экономической безопасности