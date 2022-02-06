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Наступного тижня голови МЗС Чехії, Австрії та Словаччини відвідають зону ООС на Донбасі

Юлія Соколова редакторка стрічки
Наступного тижня голови МЗС Чехії, Австрії та Словаччини відвідають зону ООС на Донбасі

Наступного тижня до України прибудуть із візитом міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Словаччини Іван Корчок та Австрії Александр Шалленберг.

Як поінформували в Міністерстві закордонних справ України, спільний візит очільників зовнішньополітичних відомств трьох країн відбудеться 7-8 лютого.

Західні топ-чиновники відвідають нашу державу на запрошення голови українського МЗС Дмитра Кулеби.

У програмі візиту – поїздка міністрів у зону проведення ООС на Донбасі.

– Міністри Славковського формату планують відвідати зону проведення Операції Об’єднаних сил, де ознайомляться із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту, – зазначається в повідомленні.

Крім того, заплановані переговори Кулеби із трьома міністрами. Їх ключовими темами будуть:

• подальша підтримка нашої держави в протидії агресії РФ;

• запровадження комплексного пакету стримування Росії;

• зміцнення взаємодії між країнами в сфері безпеки;

• підтримка фінансової та економічної стабільності України.

Пост МЗС України

Варто зазначити, що Славковський формат заснували прем’єри Чехії та Словаччини, а також канцлер Австрії у чеському місті Славков у січні 2015 року (звідки й назва формату). У рамках цього об’єднання ці три держави зміцнюють взаємодію у різних сферах – політичній, економічній, гуманітарній та культурній.

Варто зазначити, що це не єдиний візит західних топ-посадовців до України цього тижня.

Так, 7 лютого нашу державу відвідає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона планує поїхати на Донбас разом із головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

8 лютого до України з візитом збирається президент Франції Еммануель Макрон.

А через тиждень канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить свій перший візит до Києва.

Фото: Штаб ООС

Джерело: МЗС

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