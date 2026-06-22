Засмічена каналізація в Києві – це не та проблема, яку можна відкласти на завтра. Вода піднімається у ванні, з’являється запах, а в багатоквартирному будинку чи закладі під загрозою опиняється робота всіх поверхів одразу. Питання лише в тому, кого викликати, щоб майстри приїхали швидко, мали обладнання під будь-який засор і не зіпсували труби.

Ми порівняли компанії, які реально працюють по столиці та області, дивилися на парк техніки, швидкість виїзду, досвід із складними об’єктами та відгуки. Нижче – три сервіси, яким можна довірити прочищення каналізації у 2026 році.

Як ми складали рейтинг

Ми оцінювали компанії не за гучністю реклами, а за тим, що насправді впливає на результат: наявність гідродинамічних машин і відеоінспекції (а не лише тросів), час прибуття бригади, готовність працювати з аварійними викликами цілодобово, досвід обслуговування ОСББ і комерційних об’єктів, а також прозорість ціни.

Зараз дивляться

Окрему вагу мав досвід роботи з магістральними мережами, де побутовий трос безсилий.

1. АСК – найкращий вибір для складних і термінових засорів

Перше місце ми віддали компанії АСК, що працює з 2012 року. Це той випадок, коли за назвою стоїть реальний парк техніки та інженерна команда, а не один майстер із тросом. Якщо вам потрібна прочистка каналізації в Києві на рівні, коли бригада приїжджає вночі та вирішує проблему з першого разу, – це профільний виконавець.

За плечима компанії – обслуговування понад 70 ОСББ, майже 1,9 тис. підприємств і десятки тисяч аварійних викликів. Такий обсяг означає, що інженери стикалися практично з будь-яким сценарієм: від банального жирового засору в кафе до забитої магістралі під цілим будинком.

У роботі використовують гідродинамічні машини, які розбивають затори напором води, відеоінспекцію для пошуку причини без розкопок, а для замулених колекторів – ілосос.

Ще одна сильна сторона – це формат аварійної служби. Заявку приймають цілодобово, а бригада виїжджає в межах години, що критично для ресторанів, ТРЦ і житлових будинків, де простій рахується годинами.

Для ОСББ і компаній доступне сервісне обслуговування за договором із плановими промиваннями, тож засори попереджають, а не лише ліквідовують.

Гарантія, договір і цілодобова робота

Окрема перевага – прозорі зобов’язання. Для ОСББ, бізнесу й приватних клієнтів роботи виконують за договором, де фіксують обсяг, вартість і гарантію на результат – без доплат на місці.

Аварійна служба працює цілодобово, сім днів на тиждень: заявку приймають у будь-який час, а бригада виїжджає в межах 30-60 хвилин. Для об’єктів на сервісному обслуговуванні діють планові промивання за графіком, тож засори попереджають заздалегідь.

Плюси:

повний парк техніки: гідродинаміка, відеоінспекція, ілосос;

цілодобова аварійна служба з виїздом від 30-60 хвилин;

досвід зі складними магістралями та комерційними об’єктами;

договірне обслуговування для ОСББ і бізнесу.

Мінуси:

орієнтовані передусім на Київ та область, далекі регіони не обслуговують.

MTService у цифрах:

з 2012 року на ринку аварійного сервісу Києва;

понад 70 ОСББ на постійному обслуговуванні;

більш ніж 1,9 тис. підприємств серед клієнтів;

понад 18 тис. виконаних аварійних послуг.

Оцінка: 9.8/10.

2. Крот-Сервіс – повний парк техніки для побутових і магістральних засорів

Друге місце посідає Крот-Сервіс – виконавець, який давно вийшов за межі “майстра з тросом”. Тут працюють повноцінним парком техніки: гідродинамічні машини розбивають затори напором води, відеоінспекція знаходить причину без розкопок, а для замулених колекторів використовують ілосос.

Завдяки цьому компанія однаково впевнено закриває і простий побутовий засор у квартирі, і забиту магістраль під цілим будинком.

За плечима – роки обслуговування ОСББ і комерційних об’єктів Києва: кафе й ресторани з жировими заторами, ТРЦ, житлові будинки з аварійними викликами. Заявки приймають цілодобово, бригада виїжджає швидко, що критично, коли простій рахується годинами.

Для ОСББ і бізнесу доступне сервісне обслуговування за договором із плановими промиваннями – засори попереджають, а не лише ліквідовують.

Плюси:

повний парк техніки: гідродинаміка, відеоінспекція, ілосос;

цілодобовий прийом заявок і швидкий виїзд;

досвід зі складними магістралями, ОСББ і комерцією;

договірне обслуговування для будинків і бізнесу.

Мінуси:

основний фокус – Київ і область;

у пікові години можливе навантаження на бригади.

Оцінка: 9.5/10.

3. Маріо – надійний варіант для квартир і приватного сектору

Трійку лідерів замикає Маріо – компанія, що добре закриває масовий побутовий сегмент: засори в квартирах, на кухнях і в санвузлах приватних будинків.

Майстри працюють переважно тросами, за потреби підключають гідродинаміку, а щоб зрозуміти причину затору, роблять відеодіагностику. Для типового домашнього засору цього цілком достатньо.

Сильна сторона – швидкий виїзд день-у-день і зрозуміла комунікація: клієнту зазвичай одразу орієнтовно називають вартість і метод робіт.

Водночас, коли йдеться про великі магістральні мережі чи цілодобові аварії на комерційних об’єктах, Маріо поступається спеціалізованим аварійним службам, орієнтованим саме на складні випадки.

Плюси:

швидкий виїзд;

прозора ціна;

добре працюють із квартирами та приватним сектором.

Мінуси:

менший фокус на магістралях і цілодобових аваріях великих об’єктів.

Оцінка: 8.7/10.

Підсумок

Якщо проблема проста й нетермінова – підійде будь-яка з трьох компаній, і тут можна орієнтуватися на ціну.

Але коли каналізація підвела вночі, засмітилася магістраль під будинком, або йдеться про безперебійну роботу закладу чи ОСББ, то перевагу варто віддати сервісу з повним парком техніки та цілодобовою аварійною бригадою. Саме за цими критеріями АСК очолив наш рейтинг прочищення каналізації в Києві у 2026 році.

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