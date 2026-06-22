Зірка серіалу Будиночок на щастя Анна Кошмал, яка вкрай рідко розповідає про особисте життя, зробила виняток у День батька.

У своїх Instagram-сториз акторка опублікувала кілька сімейних кадрів, на яких показала дітей та чоловіка, якого зазвичай приховує від публіки.

Кошмал показала чоловіка поруч із донькою

На одному зі знімків син акторки та її маленька донька захоплено граються біля розвивальної конструкції. Поруч із ними перебуває чоловік Анни, який підтримує дівчинку за руку.

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Обличчя обранця Кошмал у кадр не потрапило. Акторка вже багато років не розкриває подробиць про нього та рідко ділиться спільними фото.

— Святкуємо День батька! Вітаємо всіх татусів, — лаконічно прокоментувала сториз зірка.

Ще на одному фото Кошмал показала дітей під час прогулянки на природі. Син і донька сиділи на траві біля водойми та спостерігали за лебедями.

У кадр також потрапив дитячий візочок, а сама атмосфера світлини свідчить, що родина провела святковий день подалі від міської метушні.

Нагадаємо, акторка перебуває у шлюбі з 2017 року. Разом із чоловіком вона виховує сина Михайла та доньку Софію, яка народилася навесні 2025 року.

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