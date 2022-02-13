В Украину из Литвы прибыли ракетные комплексы Stinger и другое военное снаряжение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что пакет литовской военной помощи в Украину доставлялся в течение 12-13 февраля.

— В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение. Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично великому другу Украины Министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь, — написал Алексей Резников.

Он отметил, что украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются уже много веков, а современная история творится сообща и по-семейному.

— Я уверен, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами. Благодаря десяткам встреч и телефонным переговорам сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Продолжение следует, — резюмировал министр обороны.

В конце января стало известно, что Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Минобороны Чехии также сообщало о готовности предоставить Украине военную помощь. В чешском ведомстве впоследствии отметили, что речь идет не только о помощи в виде оружия, но и в виде военных.

После этого 9 февраля США передали Украине очередную партию военной помощи весом 80 тонн.

В тот же день в Украину прилетел груз с военной помощью из Великобритании, в котором находились бронежилеты и каски.

Источник: Алексей Резников

Фото: Алексей Резников