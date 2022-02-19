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Агресія РФ: Зеленський у Мюнхені узгодив дії із прем’єром Британії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Зеленський і Джонсон

Президент України Володимир Зеленський напередодні свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки-2022 провів переговори із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

– Говорили про безпеку на тлі агресивних дій Російської Федерації. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємося єдині у прагненні до деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Великій Британії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки-2022 стартувала 18 лютого і триватиме до 20 лютого. Однією з основних тем обговорення є загострення на Донбасі, яке розпочалося останніми днями, а також дії РФ на українському кордоні.

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Фото: Getty Images

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