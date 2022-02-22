Втрати на Донбасі: під Новотроїцьким загинув боєць ЗСУ

Внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у районі селища Новотроїцьке Донецької області загинув український військовослужбовець.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

– Увечері 22 лютого поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних сил України Слівка, – написав він.

За день 22 лютого станом на 20.00, за даними штабу ООС, з боку окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 72 порушення режиму тиші, з яких 53 – з важкого озброєння.

Загалом ворог використав 292 снаряди та 455 мін.

Одного військового поранено, ще у п’яти – бойові травмування. Їхній стан задовільний. У штабі також підтвердили загибель бійця.

21 лютого, коли РФ визнала так звані ЛДНР, російсько-окупаційні війська 84 рази обстріляли українські позиції, 64 із них – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військовослужбовців, ще 12 – зазнали поранень, а шестеро – бойових травмувань.