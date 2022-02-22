У день визнання Росією “ЛДНР” загинули двоє українських військових, ще 18 постраждали

Упродовж 21 лютого російсько-окупаційні війська 84 рази обстріляли українські позиції.

64 із них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Двоє українських військовослужбовців дістали осколкових поранень, несумісних з життям.

12 – зазнали поранень різної ступені важкості, а шестеро – бойових травмувань.

Нині всі пораненні перебувають у лікувальних закладах.

Станом на 22 лютого вже зафіксовано три обстріли (два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння).

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли Щастя (зі станкових автоматичних гранатометів) та двічі Маріуполь (з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм).

Нових втрат серед військовослужбовців об’єднаних сил 22 лютого немає.

21 лютого Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”. Після цього президент РФ Володимир Путін наказав Міноборони Росії забезпечити Збройними силами РФ “функції підтримання миру” на цих територіях.

Джерело: Штаб ООС