Членство в ЄС, безпека та фінансова допомога: Зеленський поговорив із главами ЄК, Британії та Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном та президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Зокрема, з Урсулою фон дер Ляйєн український голова обговорив конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України, макрофінансову допомогу та членство України в ЄС.
Тим часом із Борисом Джонсоном та Анджеєм Дудою Зеленський поговорив про актуальну ситуацію з безпекою.
– Узгодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція у дії! – наголосив президент.
Нагадаємо, Британія виділила Україні $53 млн додаткової гуманітарної допомоги.