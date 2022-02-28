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Факти / Світ

Членство в ЄС, безпека та фінансова допомога: Зеленський поговорив із главами ЄК, Британії та Польщі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Членство в ЄС, безпека та фінансова допомога: Зеленський поговорив із главами ЄК, Британії та Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зокрема, з Урсулою фон дер Ляйєн український голова обговорив конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України, макрофінансову допомогу та членство України в ЄС.

Тим часом із Борисом Джонсоном та Анджеєм Дудою Зеленський поговорив про актуальну ситуацію з безпекою.

– Узгодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція у дії! – наголосив президент.

Нагадаємо, Британія виділила Україні $53 млн додаткової гуманітарної допомоги.

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