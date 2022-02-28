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Факти / Україна

Арестович вважає, що наша делегація має вимагати виведення військ РФ з усієї території України

Валентина Летяк редакторка стрічки
арестович

Україна на переговорах з Росією має вимагати припинення вогню та виведення всіх російських військ, зокрема з усього Донбасу та Криму, заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Водночас наголосив, що це його особиста позиція.

За його словами, існує домовленість усіх трьох сторін, що, згідно з Віденською конвенцією, хід переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять спільне комюніке.

– Конкретику ми можемо сказати, але припинення вогню та виведення всіх російських військ – я думаю, це те, що лежить на столі з нашого боку. З Донбасу і Криму. Усіх військ з території України, – сказав Арестович.

На українсько-білоруськоиу кордоні близько 13.00 розпочалися переговори представників України та РФ щодо російського вторгення на нашу територію .

У складі української делешації: Давид Арахамія (голова фракції Слуга народу), Олексій Резніков (міністр оборони України), Михайло Подоляк (радник керівника Офісу президента), Андрій Костін (перший заступник глави делегації України в ТКГ), нардеп Рустем Умєров та заступник глава МЗС Микола Точицький.

Ключове питання – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Ініціатором переговорів став самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Фото: УНІАН

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