Вдень 1 березня внаслідок ворожого обстрілу постраждала 3-тя міська лікарня Харкова у Новобаравському районі міста. Кількість жертв встановлюється.

Про це у прямому ефірі офіційно заявив Олексій Арестович.

– У Харкові щойно потрапили до міської лікарні. Там кількість жертв наразі з’ясовується, – повідомив Арестович.

Згодом інформацію про обстріл 3-ї міської лікарні Харкова підтвердила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, з лікарні евакуювали усіх, хто там жив.

– З неї евакуювали всіх, хто жив. Там є люди без постійного місця проживання, яких ми туди поселяли, щоб доглядати. Дев’ятеро людей везуть до іншої лікарні, прийматимемо, — заявила чиновниця.

За попередньою інформацією, пацієнти та медперсонал внаслідок обстрілу не постраждали. Усіх їх переведуть до 31-ї лікарні Харкова.