Днем 1 марта в результате вражеских обстрелов пострадала 3-я городская больница Харькова в Новобаравском районе города. Число жертв устанавливается.

Об этом в прямом эфире официально заявил Алексей Арестович.

– В Харькове только что попали в городскую больницу. Там количество жертв выясняется, — сообщил Арестович.

Позже информацию об обстреле 3-й городской больницы Харькова подтвердила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, из больницы эвакуировали всех, кто там был.

– Из нее эвакуировали всех, кто жил. Там есть люди без постоянного места жительства, которых мы туда поселяли, чтобы ухаживать. Девять человек везут в другую больницу, будем принимать, — заявила чиновница.

По предварительной информации, пациенты и медперсонал в результате обстрелов не пострадали. Всех их переведут в 31-ю больницу Харькова.