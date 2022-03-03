Херсон та область отримають зелений коридор для гуманітарної допомоги – глава ОДА

Херсонська область та Херсон найближчим часом отримають зелений коридор для отримання гуманітарної допомоги.

Про це пізно ввечері 2 березня повідомив голова Херсонської військової ОДА Геннадій Лагута. Цьому рішенню передувала розмова із президентом Володимиром Зеленським та представниками ОП у режимі відеоконференції.

– Буде сформовано єдиний гуманітарний конвой допомоги для Херсона та області. Зараз із головами РДА та ТГ вже формуємо список всіх необхідних речей, – зазначив Геннадій Лагута.

Окрім цього, голова Херсонської військової ОДА закликав українців не вдаватися до мародерства у зачинених магазинах міста.

– Ситуація тяжка, проблеми із продуктами харчування, ліками, але мародерство це не вихід із ситуації!

Геннадій Лагута також нагадав, що виходити на вулиці у темний час доби небезпечно і попросив усіх мешканців Херсонщини залишатися у надійно облаштованих місцях.