У Херсоні місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти російських загарбників. Попри те, що у місто зайшли війська РФ, ніхто не здається.

Участь в акції протесту взяли кілька тисяч людей, які вийшли на вулиці міста із плакатами та українськими прапорами. Протягом кількох годин місцеві жителі скандували патріотичні гасла та закликали загарбників повернутися додому в Росію. Російські військові відкривали попереджувальний вогонь у повітря, але навіть це не зупинило місцевих жителів.

Тим часом у соцмережах оприлюднили відео, на якому видно, як один із місцевих правоохоронців застрибнув на ходу з українським прапором на російський БТР, що їхав містом.

Залякати херсонців ворог намагався і напередодні, поширюючи у соцмережах повідомлення про те, що краще пересидіти цей час вдома.

Також у місті агресор анонсував інсценовані мітинги за приєднання до Росії, але протести провокаторів не відбулися. Не вдалося ворогу і створити картинку для пропагандистського телебачення.

Агресор навіть привіз з Криму кілька вантажівок з гуманітарною допомогою, щоб зняти сюжет, як херсонці дякують Росії. Однак як би кому скрутно не було, люди відмовились від жалюгідної путінської подачки.

3 березня російські військові повністю захопили будівлю Херсонської облдержадміністрації. Відтоді місцевих жителів просять обережно пересуватися та дивитися під ноги, оскільки загарбники почали мінувати місто.

Фото: Суспільне Херсон