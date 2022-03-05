Особи понад 550 убитих та полонених в Україні росіян вдалося ідентифікувати

Україна змогла ідентифікувати особи понад 550 убитих та полонених на нашій землі росіян. Повний список імен та даних, які вдалося з’ясувати, почали оприлюднювати в ефірі всіх українських медіа о 14.00.

– Україна ідентифікувала та підсумувала інформацію про частину вбитих та полонених російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України. Наразі в єдиному реєстрі вже є інформація про 550 ідентифікованих осіб, – йдеться у повідомленні.

Українців та всіх, хто може це зробити, закликають поширювати цю інформацію серед громадян Росії, щоб вони доносили її до сімей загиблих та полонених військовослужбовців Російської Федерації.