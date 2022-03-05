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Факти / Світ

Особи понад 550 убитих та полонених в Україні росіян вдалося ідентифікувати

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Російські військові

Україна змогла ідентифікувати особи понад 550 убитих та полонених на нашій землі росіян. Повний список імен та даних, які вдалося з’ясувати, почали оприлюднювати в ефірі всіх українських медіа о 14.00.

– Україна ідентифікувала та підсумувала інформацію про частину вбитих та полонених російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України. Наразі в єдиному реєстрі вже є інформація про 550 ідентифікованих осіб, – йдеться у повідомленні.

Українців та всіх, хто може це зробити, закликають поширювати цю інформацію серед громадян Росії, щоб вони доносили її до сімей загиблих та полонених військовослужбовців Російської Федерації.

– Росіяни, попередьте інших, що на вас тут не чекають, це наша земля, наша Україна. На наступних непроханих гостей чекатиме те саме. Далі тільки більше! – сказано у заяві.

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