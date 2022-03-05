Голава фракції Слуга Народу Давид Арахамія підтвердив інформацію про проведення третього раунду переговорів із Російською Федерацією у понеділок, 7 березня. Про це він написав у своєму Facebook.

Позиція російської сторони на переговорах з Україною є жорсткою, але президент Володимир Зеленський не погодиться на жодні поступки, які б могли завдати шкоди нашій державі.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на спільній пресконференції з главою фракції Слуга народу Давидом Арахамією.

Фото: Михайло Подоляк