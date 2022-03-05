ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться в понеділок

Олена Конюшок SEO оптимізація
Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться в понеділок

Голава фракції Слуга Народу Давид Арахамія підтвердив інформацію про проведення третього раунду переговорів із Російською Федерацією у понеділок, 7 березня. Про це він написав у своєму Facebook.

Читайте
Сядь зі мною за стіл переговорів: Зеленський емоційно звернувся до Путіна

Позиція російської сторони на переговорах з Україною є жорсткою, але президент Володимир Зеленський не погодиться на жодні поступки, які б могли завдати шкоди нашій державі.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на спільній пресконференції з главою фракції Слуга народу Давидом Арахамією.

Фото: Михайло Подоляк

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка