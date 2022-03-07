Прикордонники знову не пропустили кількох чоловіків-ухилянтів, які незаконно намагалися перетнути державний контроль. Вони ховалися в багажниках авто та потязі, прикидались іноземцями. Про це повідомляє ДПСУ у своєму Facebook:

Надвечір у пункті пропуску “Росошани” прикордонники Чернівецького загону виявили молодика 1997 року. Він ховався серед речей у багажнику автомобіля “Мітсубісі”, за кермом автівки була жінка.

За словами ДПСУ, затриманий чоловік намагався надати прикордонникам неправомірну вигоду у розмірі 77 500 грн.

А в пункті пропуску “Рава-Руська” задокументовано три спроби надання хабаря. Чоловіки пропонували 300, 1 тисячу та 2 тисячі доларів США, аби уникнути мобілізації та втекти за межі України.

Детальніше про порушників:

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили чоловіка, який намагався ухилитися від армії.

Його перевозила дружина під речами в багажнику “Лексуса”.