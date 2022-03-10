Зеленський: обстріл Росією пологового будинку в Маріуполі – за межею звірства

Російські авіабомби, що знищують пологові будинки, це доказ геноциду українців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього брифінгу 9 березня.

– Сьогодні день, який визначає все. Визначає, хто на чиєму боці. Російські бомби упали на лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Дитячу лікарню. Працюючий пологовий будинок! Будівлі зруйновані. Станом на цей час 17-ть поранених. Розбір завалів ще триває, – сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що людям вдалось вижити, бо вони вчасно почали ховатися від повітряної тривоги.

– Дитяча лікарня. Пологовий будинок. Чим вони загрожували Російській Федерації? Що це за країна така – Російська Федерація, яка боїться лікарень та пологових будинків та знищує їх? Там були маленькі бандерівці? Чи вагітні жінки збиралися стріляти по Ростову? Хтось у пологовому будинку принижував російськомовних? То була денацифікація лікарні? Це було вже навіть за межею звірства. Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межею звірства, – сказав президент Зеленський.

Він додав, що сьогодні Україна має бути єдиною у засудженні цього воєнного злочину Росії, в якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на українську землю.

– Усі зруйновані міста. Те, що вони зробили з Волновахою. Харковом. Ізюмом. Охтиркою. Черніговом. Бородянкою. Гостомелем. Житомиром. Та ще десятками українських міст. Які ніколи не становили жодної загрози Російській Федерації. Зруйновані лікарні. Зруйновані школи. Церкви. Будинки. І усі вбиті люди. Вбиті діти. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців, – сказав президент.

Президент України звернувся до європейців, заявивши, що вони не зможуть сказати, що не бачили, що відбувалося з маріупольцями та українцями загалом.

– Ви бачили. Ви знаєте. А отже ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну, – наголосив президент Зеленський.

Він перейшов на російську, звернувшись до росіян, заявивши, що у Москві знають, що Маріуполь – це також Донецька область.

– Ми стільки чули від Росії про мешканців Донецької області. Стільки звинувачень, стільки вимог… І ми бачимо зараз – як у Росії насправді ставляться до Донецької області. До простих людей, які мешкають у будинках Маріуполя. Працюють на підприємствах Маріуполя. Лікуються у лікарнях Маріуполя. І народжують дітей у пологових будинках Маріуполя, – сказав президент.

Він підкреслив, що Україні ніколи не робила нічого подібного до таких військових злочинів, які коїть Російська Федерація.

– Ми не робили і ніколи б не зробили нічого подібного до цього військового злочину з жодним з міст Донецької чи Луганської областей. З жодним з міст на землі. Тому що ми люди. А ви?, – звернувся сказав він російсько.

Володимир Зеленський також додав, що обговорив сьогодні з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі та з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном посилення санкцій проти Російської Федерації.

– Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається у нашому Маріуполі. І про ситуацію в усіх регіонах України, де тривають бойові дії. Працюємо, щоб Росія відчула наслідки своїх дій, – сказав президент Зеленський..

Він додав, що Україна робить усе, щоб нарешті убезпечити своє небо. Президент подякував абсолютній більшості українців, які підтримують позицію щодо цього.

– Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення. Або закрити українське небо від російських ракет і бомб. Або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував наслідки авіаудару росіян по дитячій лікарні у Маріуполі.