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Факти / Надзвичайні події

Страшно уявити кількість жертв: Денисенко про аувіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Вадим Денисенко

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував наслідки авіаудару росіян по дитячій лікарні у Маріуполі.

Під час телемарафону він зазначив, що наразі ще рано говорити про точну кількість жертв та постраждалих внаслідок цього злочину російських агресорів.

— Зараз туди пробують зайти наші рятувальники, і тільки після цього ми зможемо говорити про щось (кількість жертв та постраждалих. – Ред.). Безумовно, це трагедія, і мені навіть страшно уявити ті цифри, про які доведеться говорити за кілька годин, – сказав він.

9 березня внаслідок ворожого бомбардування в Маріуполі було зруйновано дитячу лікарню. Наразі кількість жертв встановлюється.

Обстрілюючи Маріуполь з літаків, путінські злочинці цілеспрямовано влучили саме в лікарню. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований.

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