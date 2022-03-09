Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував наслідки авіаудару росіян по дитячій лікарні у Маріуполі.

Під час телемарафону він зазначив, що наразі ще рано говорити про точну кількість жертв та постраждалих внаслідок цього злочину російських агресорів.

— Зараз туди пробують зайти наші рятувальники, і тільки після цього ми зможемо говорити про щось (кількість жертв та постраждалих. – Ред.). Безумовно, це трагедія, і мені навіть страшно уявити ті цифри, про які доведеться говорити за кілька годин, – сказав він.

9 березня внаслідок ворожого бомбардування в Маріуполі було зруйновано дитячу лікарню. Наразі кількість жертв встановлюється.

Обстрілюючи Маріуполь з літаків, путінські злочинці цілеспрямовано влучили саме в лікарню. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований.