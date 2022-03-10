На Чернігівщині українські військові знищили ворожий дивізіон Іскандер-М, який обстрілював мирне населення.

Про це повідомили в оперативному командуванні Північ.

– На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування Північ знищив дивізіон Іскандер-М, які обстрілювали мирне населення, – йдеться у повідомленні.

Іскандер — це сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) класу земля-земля. Ці ОТРК російські збройні сили застосовували і під час російсько-грузинської війни.

Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з Іскандер-М — близько 500 км. Ракети можуть нести ядерні боєголовки. Існує модифікація для пуску крилатих ракет 9М729 з максимальною дальністю до 2500 км.

Раніше повідомлялося, що по території Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ) російські загарбники вдарили з РСЗВ Град.