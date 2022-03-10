За багато десятиліть мародерство в період воєнного часу стало звичною справою. Сотні злочинців, які порушували закон у мирний час, не зупиняються навіть у складний для нашої країни період.

В умовах воєнного стану в Україні тисячі громадян змушені покидати свої квартири та будинки. Періодично – переховуватися у бомбосховищах.

Не завжди є можливість забирати із собою усі цінні речі: чимало українців під час евакуації навіть не встигли забрати з будинку документи.

Як захистити дім від мародерів

Тримайте зв’язок із сусідами та звертайте увагу на чужих людей, що могли з’явитися у вашому будинку. Особливо якщо вони переносять/виносять побутову техніку та велику кількість речей. Покидаючи квартиру чи будинок, не забувайте не лише відключати електроенергію, газ та воду, а й перевіряти, чи надійно зачинені ваші вікна та двері. Звертайте увагу на стан вашого під’їзду: можливо, на ваших дверях чи дверях ваших сусідів з’явилися дивні маркування, наклейки, реклама тощо. Домовтеся із сусідами створювати колективний “ефект присутності”. Обов’язково знімайте і знищуйте незрозумілу паперову продукцію, яку знаходите у дверях чи на поштових скриньках. Скотч на отвір для ключа вхідних дверей, монетки у замковій свердловині – теж витівки мародерів. Повідомляйте про такі знахідки правоохоронців.

Окрім цього, звертайте увагу на інші мітки мародерів, які можуть бути не лише у під’їздах, а й на вікнах і дверях зачинених магазинів.

Відповідальність за мародерство

9 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за мародерство.

Зокрема, закон посилює відповідні покарання за привласнення чужого майна на полі бою або використання трагічних обставин, бойових дій для власної наживи шляхом пограбування українців, зокрема вбитих або поранених.

Мінімальне покарання за мародерство, відповідно до ст. 432 КК України, збільшено з трьох до п’яти років позбавлення волі.

Поліція попереджає – в умовах воєнного часу навіть за дрібну крадіжку зловмисникам тепер може загрожувати реальний термін ув’язнення.