З початку війни компанія Google посилила захист для українців через свої інструменти, водночас для росіян були введені нові санкції та обмеження.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зробив підбірку обмежень Google, що стосуються РФ.

Санкції

Google призупинили рекламу у Росії, яка стосується частини комерційної російської діяльності, зокрема рекламу на ресурсах Google та в мережах по всьому світу для всіх російських рекламодавців, нові підписки на Cloud, Google Pay, функціонал для більшості сервісів та функції монетизації для глядачів YouTube у РФ.

Водночас всі сервіси для росіян залишаються безоплатними: пошук Google, Gmail та YouTube.

Російська пропаганда

Компанія продовжує обмеження рекомендацій у всьому світі для низки російських державних ЗМІ на платформах Google, що розцінюються як пропагандистські.

– У Європі видаляються з Google Play програми російських державних ЗМІ — RT та Sputnik. Відповідно до Регламенту Ради ЄС (ЄС) 2022/350, компанія видалила RT і Sputnik із результатів пошуку в Європейському Союзі, – повідомив Михайло Федоров.

Google maps

Через російське вторгнення задля безпеки українців Google тимчасово відключив деякі функції Google Maps в Україні, зокрема інформацію щодо автомобільного трафіку та завантаженості доріг.

Були додані дані про центри для біженців та мігрантів у сусідніх країнах.

Захист від DDoS-атак

Google розширили право на участь у Project Shield, безоплатному захисті від DDoS-атак, щоб українські урядові вебсайти й посольства по всьому світу могли залишатися в мережі, захищати себе та продовжувати пропонувати свої найважливіші послуги.

За даними міністра, наразі понад 150 сайтів використовують цю технологію.

Інформація для біженців

– З 10 березня власники готелів у сусідніх з Україною країнах можуть вказати у своєму бізнес-профілі, чи пропонують вони безоплатне чи пільгове розміщення для біженців, – повідомив Михайло Федоров.

Водночас місцеві підприємства можуть публікувати у своєму профілі в Пошуку та на Картах інформацію про допомогу українцям.

Юридична та психологічна підтримка

У кампусі Google Startups Campus у Варшаві будуть надавати юридичну та психологічну підтримку біженцям з України. Google виділяє $10 млн для місцевих організацій, що надають допомогу біженцям, які прибувають до Польщі, а також для неурядових організацій у Словаччині, Румунії та Угорщині.

Сповіщення про повітряну тривогу

На прохання та за підтримки уряду України розпочали розгортання системи швидкого оповіщення про повітряну тривогу для телефонів Android в Україні. Ця робота є доповненням до наявних у країні систем сповіщення про повітряні атаки.

Джерело: FEDOROV