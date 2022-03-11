Скасування ЗНО та вступних університетських іспитів – законопроєкти у Раді

Найближчим часом Верховна Рада може змінити законодавство, пов’язане з освітнім процесом під час дії воєнного стану в Україні.

Про це 11 березня заявив міністр освіти Сергій Шкарлет. Йдеться про два проєкти закону, які вже зареєстровано у парламенті.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти (реєстраційний номер 7132) передбачає одноразову зміну алгоритмів вступу до університетів та складання ДПА у 2022 році.

– Це рішення було непростим, але важливим. Сьогодні, коли наша країна страждає від жорсткої агресії рф, дітям доводиться дуже складно. Ми зобов’язані їм допомогти, зобов’язані забезпечити їхнє право на здобуття вищої освіти в майбутньому, – написав Сергій Шкарлет.

Зокрема, зарахування абітурієнтів на навчання в українських університетах планується проводити за електронною системою. Таким чином, вважає міністр освіти, вдасться уникнути корупції.

Більше того, додаткових вступних іспитів до університетів у 2022 році також не передбачено.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (реєстраційний номер 7133) передбачає низку гарантій як для працівників, так і для здобувачів освіти.

– Одним із ключових елементів документа є надання державних гарантій здобувачам освіти, працівникам закладів, установ освіти, наукових установ і реалізація у найбільш безпечній формі для життя та здоров’я, – підкреслив Сергій Шкарлет.

Міністр освіти України закликав усіх нардепів підтримати таку ініціативу. Тексти законопроєктів будуть оприлюднені найближчим часом.

Джерело: Сергій Шкарлет