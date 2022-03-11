Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

У Харкові без тепла понад 400 будинків: мер Терехов розповів, де можна зігрітися

Валентина Летяк редакторка стрічки
Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов просить жителів міста, які залишилися без опалення в морози через постійні обстріли з боку російських загарбників, спуститися в бомбосховища, в метро, ​​школи та садочки, де ще є тепло.

– Ідуть сильні морози. Я закликаю всіх городян, чиї будинки через обстріл Харкова залишилися без тепла, спускатися в метро, ​​підвали та бомбосховища. Так само переходити до шкіл та садочків, які опалюються. Там ми забезпечимо вас усім необхідним для життя, зокрема гарячим харчуванням! – сказав він.

За його словами, комунальники поки що не можуть відновити теплопостачання у більш ніж 400 будинках.

Напередодні внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Ізюмського району, що на Харківщині, загинуло дві жінки та двоє дітей.

Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок і зруйнував його.

Читайте
Харків хотіли захопити за 2 дні, але ЗСУ тримають міцну оборону: яка ситуація на околицях міста

Фото: Ігор Терехов

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка