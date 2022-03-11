У Харкові без тепла понад 400 будинків: мер Терехов розповів, де можна зігрітися

Мер Харкова Ігор Терехов просить жителів міста, які залишилися без опалення в морози через постійні обстріли з боку російських загарбників, спуститися в бомбосховища, в метро, школи та садочки, де ще є тепло.
– Ідуть сильні морози. Я закликаю всіх городян, чиї будинки через обстріл Харкова залишилися без тепла, спускатися в метро, підвали та бомбосховища. Так само переходити до шкіл та садочків, які опалюються. Там ми забезпечимо вас усім необхідним для життя, зокрема гарячим харчуванням! – сказав він.
За його словами, комунальники поки що не можуть відновити теплопостачання у більш ніж 400 будинках.
Напередодні внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Ізюмського району, що на Харківщині, загинуло дві жінки та двоє дітей.
Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок і зруйнував його.
Фото: Ігор Терехов