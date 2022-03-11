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Факти / Україна

У Єврокомісії заявили, що членство України в ЄС розглядається із “неймовірною” швидкістю

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

У п’ятницю, 11 березня, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що заявку на членство України в Європейському союзі розглядають із “неймовірною” швидкістю, але після війни країну ще потрібно буде відновити.

– Я хочу нагадати, що між днем, коли заявка надійшла і до того часу, як Рада запросила формальну думку Комісії, пройшов дуже короткий час. Зазвичай це триває роки. Це показує, що (стосовно розгляду заявки України) є зовсім інший процес. Але процес (вступ) сам по собі важливий, як про це сказав Макрон, є умови, яким ти маєш відповідати, щоб стати частиною Європейського союзу, – заявила фон справ Ляйєн.

Вона додала, що вільній демократичній повоєнній Україні необхідно буде відновлюватись і це відбуватиметься за допомогою Європейського союзу.

– Я хочу наголосити, що є неймовірна швидкість у процесі за останні дні, що справді показує, що Україна – частина нашої європейської родини, – запевнила президент ЄК.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон вкотре заявив, що Євросоюз нібито не може вживати виняткових заходів для вступу країни, яка перебуває у стані війни.

– Ми маємо показати повагу та солідарність з народом та лідерами України. І я можу зрозуміти емоційну відповідь та очікування, які є там. Учора Єврокомісія передала дуже сильний та ясний сигнал про долю України в Європі та шляхи до її долі у ній. Чи можемо ми застосувати виняткові заходи до країни, яка перебуває у стані війни, без дотримання критеріїв? Відповідь – ні, – заявив Макрон.

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