Російські військові зазнали втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах. Попри те, що ворога вдалося зупинити, він все ще намагається закріпитись, але змушений робити це на невигідних рубежах.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Під час жорстких бойових дій на Донецькому напрямку українські захисники дали відсіч ворогу, тому темп наступу загарбників сповільнений.

У Генштабі наголошують, що головними напрямами, на яких зосереджує зусилля противник, залишаються Київ та Маріуполь. Також загарбники намагаються просунутися в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.

Не маючи можливості досягнути успіху на війні в Україні, ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари по містах, що розташовані в глибині території України – Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

У Генштабі відзначають, що РФ продовжує формувати резерви та перекидати їх до районів ведення бойових дій на території України. Зокрема, українські військові помічають нарощування системи протиповітряної оборони угруповання військ агресора на Донецькому й Таврійському напрямках.

На Волині зберігається загроза диверсій на об’єктах військової та цивільної інфраструктури. На Поліському напрямку загарбники не проводить активних наступальних дій, відновлюють боєздатність підрозділів.

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Але українські військові завдають значних втрат російським загарбникам. Це змушує їх відступити з раніше захоплених населених пунктів Київської області.

На Сіверському напрямку активні наступальні дії з боку противника не проводяться. На окремих ділянках ворог здійснив вогневі нальоти і провів розвідку позицій підрозділів Збройних сил України.

На Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні Суми та частково блокує Харків з півночі, проводить перегрупування військ.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти не полишають спроб захопити міста Маріуполь та Сєвєродонецьк, але успіху не мають.

Також ворог не зміг реалізувати плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом, просування у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони.