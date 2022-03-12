Пережив важкі пологи: на кордоні з Молдовою затримали чоловіка з підробним військовим білетом

Українські прикордонники затримали 53-річного чоловіка, який намагався виїхати подалі від війни у Молдову. В документах втікача значилося, що він комісований через важкі пологи.

Інцидент стався 12 березня на пункті пропуску Могилів-Подільський. Прикордонники ініціювали перевірку, коли побачили неточність у військовому квитку чоловіка.

– У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком, – йдеться у повідомленні.

Виявилося, що чоловіка визнали непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міністерства Оборони України № 402.

Стаття 73 цього наказу – Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки з позначкою а – з ускладненим перебігом.

Найближчим часом долю ухильника вирішать правоохоронці. Є лише три версії – помилка у документах, використання підроблених документів (за що передбачена кримінальна відповідальність) або ж справді неординарний випадок.