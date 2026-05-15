Проєкт Повернення, заснований Віктором та Оленою Пінчуками, провів II щорічну міжнародну науково-практичну конференцію “Повернення. Екосистема турботи про ментальне здоров’я”.

Вона була присвячена підтримці військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Конференція мережі Повернення

Захід зібрав понад 200 учасників: українських та міжнародних експертів, керівників закладів охорони здоров’я, психіатрів, психологів, психотерапевтів, представників професійних спільнот і організацій, зокрема зі США, Ірландії, Ізраїлю.

Участь також взяли чинні військові, ветерани, їхні родини, а також представники української влади — Офісу президента України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики та Національної служби здоров’я України.

Відкриваючи конференцію, бізнесмен та філантроп, засновник проєкту Повернення Віктор Пінчук, говорив про роль проєкту у майбутній екосистемі ментального здоров’я України:

– Екосистема ментального здоров’я в Україні сьогодні розбудовується на різних рівнях. За ініціативою першої леді Олени Зеленської держава почала формувати цю систему й послідовно рухається в цьому напрямку.

Проєкт Повернення, на мою думку, є одним з елементів цієї майбутньої екосистеми — і, можливо, одним із найпотужніших та найбільш відчутних уже зараз. Це сучасні центри ментального здоров’я та психологічного відновлення, які створюються на рівні найкращих світових прикладів і стандартів. Для цього ми вивчали провідний міжнародний досвід і адаптуємо його до українського контексту.

У межах блоку відкриття зі спеціальним зверненням виступила Олена Зеленська — перша леді України, ініціаторка Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?”.

– Ця приватна ініціатива, як пазл, ідеально підсилила й доповнила державну Всеукраїнську програму ментального здоров’я, у межах якої робимо все, щоб наблизити психологічну допомогу до кожного українця: створюємо центри життєстійкості, навчаємо психологічній допомозі всіх, хто працює з людьми. Повернення органічно вписалося в маршрути підтримки, у Дні спільнодії, у путівники ментального здоров’я та взагалі в усю систему відновлення, яку будує Україна. Знаю з досвіду, бо вже побувала в кількох осередках, зокрема в Хмельницькому, у Дніпрі. Побачила, як ця синергія діє, як регіони й заклади пишаються, що мають таку співпрацю, — зазначила Олена Зеленська.

Під час відкриття заходу до учасників звернулися міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук, голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак, заступник міністерки у справах ветеранів України Руслан Приходько, керівниця проєкту Повернення Світлана Гриценко.

Виступаючі говорили про ментальне здоров’я як частину стійкості суспільства та важливу умову відновлення країни під час війни.

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук наголосила на ролі фахівців ментального здоров’я у збереженні стійкості суспільства:

– Саме фахівці, які працюють у сфері ментального здоров’я, допомагають військовим, ветеранам, їхнім сім’ям і цивільним українцям відновлювати внутрішні сили, віру в себе, у майбутнє та в життя. І це не просто допомога — це питання духовної стійкості нації. Бо у війні перемагає та нація, яка здатна вистояти ментально.

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко подякував фахівцям, які щодня працюють із військовими, ветеранами та їхніми родинами:

– Не забувайте підтримувати одне одного, дякувати одне одному. Бо ви — опора. Щоб ті, хто сьогодні захищає нас на передовій, повернувшись, могли отримати плече підтримки. Хотів би подякувати всім, хто створював центри ментального здоров’я, хто прийшов у них працювати, хто зрозумів необхідність допомогти державі вибудувати стандарти, на які сьогодні рівняються, — наголосив Віктор Ляшко.

Руслан Приходько наголосив на важливості цілісної екосистеми турботи про ветеранів, військовослужбовців та їхні родини:

– Сьогодні ми говоримо не просто про окремі ініціативи чи проєкти ‒ ми говоримо про формування в Україні цілісної екосистеми турботи про ветеранів, військовослужбовців та їхні родини.

І в цьому контексті надзвичайно важливо, що такі ініціативи, як проект Повернення, вже демонструють, як може виглядати сучасна, доступна й ефективна система підтримки ментального здоров’я наших захисників та захисниць.

Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Інна Солодка акцентувала на важливості партнерства між центрами ментального здоров’я та Центрами життєстійкості:

– Жодна система ментального здоров’я не працює ефективно, якщо людина після складного досвіду залишається сам на сам зі своїми проблемами. Саме тому ми реалізуємо флагманський проект, розроблений спільно з Координаційним центром з психічного здоров’я, який є складовою Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? і передбачає створення Центрів життєстійкості як просторів щоденної підтримки в громадах.

Сьогодні це вже 286 центрів по всій країні, де люди можуть отримати першу психологічну допомогу, соціальний супровід, підтримку фахівців і спільноти. Дуже важливо, щоб центри ментального здоров’я та Центри життєстійкості працювали як партнери.

Керівниця Всеукраїнської програми ментального здоровʼя Ти як? Оксана Збітнєва говорила про ментальне здоров’я як питання щоденної стійкості українців і відновлення людського капіталу країни:

– Війна підсвітила значущість ментального здоров’я в Україні на дуже високому рівні. Ми живемо життя, народжуємо дітей — у тих умовах, які складно назвати людськими. Ми вчимося жити з цими досвідами. І ментальне здоров’я для українців — це про пошук власних точок опори.

Хронічне виснаження і стрес проявляються в повсякденному житті зниженням концентрації та уваги. Це впливає на те, як ми працюємо, як виконуємо складні й прості завдання, як поводимося за кермом і справляємося з іншими щоденними справами. Тотальне “неспання”, яке влаштовує нам ворог, дається взнаки і на фізичному, і на ментальному рівнях. Тому ми всією країною будемо вчитися справлятися з тим, що з нами відбувається. І це — про ментальне здоров’я сьогодні й набагато років вперед. Йдеться про відновлення найціннішого, що є в нашій країні, — людського капіталу.

Окремо під час конференції наголошували на ролі державної політики та партнерства різних секторів у розвитку сталої системи підтримки психічного здоров’я. Державна секретарка Міністерства внутрішніх справ України Інна Ящук наголосила, що в умовах війни турбота про ментальне здоров’я є частиною захисту держави:

– Ментальне здоровʼя — це про здатність суспільства жити, довіряти, єднатися й перемагати. Це надзвичайно важливо в період повномасштабного вторгнення. У центрі державної політики зараз, як ніколи, людина та її гідність мають бути центральною історією. Це не про реагування на кризу, а створення середовища, де людина почувається захищеною і в безпеці. Сьогодні захищати нашу державу означає також берегти внутрішню силу людей, — зазначила державна секретарка Міністерства внутрішніх справ України Інна Ящук.

Назва конференції відображає підхід, який Повернення розвиває в межах всеукраїнської мережі центрів ментального здоров’я. Світлана Гриценко, керівниця проєкту ПОВЕРНЕННЯ, наголосила на важливості системної та послідовної підтримки:

– Назва конференції Екосистема турботи про ментальне здоров’я відображає підхід, який ми розвиваємо в межах проєкту Повернення. Адже ментальне відновлення не починається й не завершується одним зверненням по допомогу.

Воно потребує системності: доступних центрів, підготовлених фахівців, сучасних знань, підтримки близьких і суспільства, яке вчиться говорити про ментальне здоров’я без стигми та осуду. Турбота має бути не випадковою, а послідовною — такою, на яку людина може спиратися в найскладніші моменти.

Клінічна складова конференції охопила ключові наслідки війни для психічного здоров’я захисників та їхніх родин. Фахівці говорили про психічну травму й мозок, постстресовий нейрокогнітивний дефіцит, нейроанатомію психічної травми, ПТСР, черепно-мозкові травми, бойовий стрес і комплексну травму внаслідок полону.

Окремі секції були присвячені практичним підходам до допомоги: раннім інтервенціям, першій психологічній допомозі, роботі з розладами залежності, мультидисциплінарному підходу до ПТСР, соматичним проявам травми, серцево-судинним ризикам, сексуальній реабілітації та підтримці родин військових, полеглих і зниклих безвісти.

Про важливість доступу до допомоги без стигматизації говорили й ветерани, які взяли участь у конференції:

– Тема ментального здоров’я важлива для всіх українців, тому що всі ми, на жаль, травмовані внаслідок великої війни. В Україні зараз дуже багато, насправді, розбудованої інфраструктури для ментального здоровʼя. Головне, щоб ветерани знали про цю можливість, користувалися нею, тому що є дуже багато і реабілітаційних центрів, і громадських організацій, які надають психологічну допомогу без стигматизації, анонімно, і це — дуже важливо, — зауважив ветеран Дмитро Козацький.

Голова Національної служби здоров’я України наголосила на необхідності об’єднання зусиль держави, професійної спільноти, міжнародних партнерів і громадянського суспільства:

– У 2026 році за Програмою медичних гарантій — напрям Психіатрична допомога — укладено 382 договори з надавачами медичних послуг на загальну суму 5 млрд 849 млн грн.

З них: 5 млрд 149,5 млн грн спрямовано на стаціонарну психіатричну допомогу дорослим і дітям; 551,1 млн грн — на розвиток центрів ментального здоров’я та мобільних мультидисциплінарних команд; 148,4 млн грн — на лікування залежностей із застосуванням замісної терапії.

Українська асоціація футболу представила кейс проєкту Ліга дужих — ампфутбол — як інструмент підтримки ментального стану ветеранів, адаптації та повернення до активного життя.

Спеціальною гостею конференції стала Тіна Кароль, яка через призму власного досвіду звернула увагу на важливість плекання стійкості, внутрішньої опори й підтримки тих, хто щодня допомагає іншим проходити шлях відновлення:

– Сильні не ті, хто не падає. Сильні — ті, хто навчився піднімати себе.

Про важливість розвитку екосистеми турботи про ментальне здоров’я — не лише через відкриття центрів, а й через навчання, спільні стандарти, професійний обмін і сталі маршрути допомоги — говорив Микита Архипов, завідувач центру Повернення в Одесі:

– Такі заходи — це не лише про нові знання. Це про обмін досвідом, спільні підходи й формування спільноти, яка працює за єдиними стандартами.

Саме так розвивається екосистема турботи: через центри в різних регіонах, підготовлених фахівців, сталі маршрути допомоги та можливість для людини отримати якісну підтримку незалежно від того, в якому місті вона перебуває. У цьому й полягає сутність проєкту Повернення — створювати не окремі точки допомоги, а мережу, яка працює системно і послідовно.

Нагадаємо, що Повернення — всеукраїнська мережа центрів ментального здоров’я, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для підтримки захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, що зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією.

Станом на сьогодні 15 центрів мережі працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах та Чернігові. У них фахову безоплатну підтримку вже отримують понад 20 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Фото: Пресслужба проєкту Повернення

