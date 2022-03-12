Ядерне піратство: Гончар розповів, як протидіяти РФ після захоплення Запорізької АЕС

У суботу, 12 березня, президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар опублікував план протидії Росії у зв’язку з її захопленням Запорізької АЕС, а також тим, що туди заїхали співробітники російського Росатома.

Гончар оцінив ці дії як ядерне піратство, яке, на його думку, стало можливим через те, що в Москві вважають, що залежність США від постачання уранової сировини з Росії, Казахстану та Узбекистану утримає Білий дім від жорстких дій у відповідь на ядерне свавілля. Кремля.

– Однак ця залежність не така критична, як це вважають у Московії. Канада, Австралія та самі американські постачальники вже кілька років вичавлюють росіян. Зараз зручний час позбавитися їх взагалі, – повідомив він у пості, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Він уточнив, що серед відчутних заходів можуть бути:

звернення до урядів зарубіжних країн щодо заморожування проектів Росатому (загалом 36 проектів);

звернення до Європейської Комісії та урядів країн-членів ЄС щодо термінового переведення енергоблоків з реакторами ВВЕР радянської/російської конструкцій на неросійське паливо (Westinghouse);

арешт активів компанії Uranium One Inc., що веде розгалужену діяльність із видобутком та продажем уранової сировини, у тому числі – має активи у США. Гончар повідомив, що вона є непрямою дочірньою компанією Росатому;

санкції проти Техснабекспорту (TENEX), який має 25 контрактів на постачання уранової продукції до США на суму $6,5 млрд із горизонтом постачань до 2028 року;

оголошення в розшук через Інтерпол керівників та членів наглядової ради (9 осіб), правління (14 осіб), громадської ради (24 особи) Росатому;

вимога до Єврокомісії урядами Франції та США щодо припинення співпраці між Росатомом та EDF, а також розрив угоди на придбання Росатомом 20% французького виробника турбін GEAST;

звернення до урядів Фінляндії та Туреччини щодо припинення співпраці з Росатомом щодо проектів Hanhikivi-1 та Akkuyu Nükleer Güç Santrali.

Також він закликав виключити Росію із низки міжнародних проектів: ITER, FAIR, припинити співпрацю з Кремлем МАГАТЕ та Євратома.