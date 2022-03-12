Російські загарбники захопили ЗАЕС та оголосили її “власністю Росатом”

На Запорізькій АЕС російські загарбники зібрали персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у “власності Росатому“.

Про це повідомив Виконувач обов’язків голови Енергоатому Петро Котін.

Представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Прізвища свої вони не не назвали, сказали лише, що є представниками військово-цивільної адміністрації.