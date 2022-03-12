Російські загарбники захопили ЗАЕС та оголосили її “власністю Росатом”

На Запорізькій АЕС російські загарбники зібрали персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у “власності Росатому“.
Про це повідомив Виконувач обов’язків голови Енергоатому Петро Котін.
Представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Прізвища свої вони не не назвали, сказали лише, що є представниками військово-цивільної адміністрації.
– Вони заявили менеджменту, що зараз це станція Росатому, і більше вона Україні не належить – мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів Росатому, – розповів Котін.