Обстрілював Миколаїв: мати полоненого льотчика РФ просить вибачення в українців

Жителька Кременчука Полтавської області, яка є матір’ю полоненого льотчика, що обстріляв Миколаїв у складі авіації Російської Федерації, попросила у співвітчизників вибачення за свого сина.

Відео опубліковано на сторінках Служби безпеки України у соцмережах.

– Мій рідний син проходив службу пілотом у полку морської авіації РФ, що дислокується на окупованій Росією території Криму у місті Саки. 5 березня 2022 року, виконуючи злочинні накази командування російської армії на літаку Су-31, вилетів у Миколаївську область, де був збитий українськими ППО та потрапив у полон, – повідомила жінка.

Вона додала, що цю інформацію сім’я дізналася зі ЗМІ, переглядаючи репортаж про збитих льотчиків над Миколаєвом.

– Мене захлеснули біль та сором за мого сина. Ми неодноразово чули у Кременчуці страшне виття сирен повітряної тривоги. І мені було важко зрозуміти сина, як можна було виконувати злочинний наказ про бомбардування України. Звичайно, я переживаю за свого сина. Потрапив у полон, але, дякувати Богу, залишився живий. Перепрошую перед українським народом і за сина і за себе, що не змогла виростити нормальну гідну людину, – розповіла жінка.

Літак, про який вона згадує, збили морпіхи України 5 березня. Тоді повідомлялося, що один пілот потрапив у полон.

Під час затримання він визнав, що військова частина, з якої його відправили, знаходиться у тимчасово окупованому Росією українському Криму.