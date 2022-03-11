Полонений російський підполковник та заступник командира 47-го авіаційного полку Максим Криштоп зізнався, що його полк отримав інформацію про майбутню війну на території України ще у січні 2022 року.

Про це полонений російський загарбник розповів під час пресконференції.

— У січні 2022 року підполковником полку Лободою Максимом Геннадійовичем до нас була доведена інформація про майбутню участь у бойових діях на території України. Після цього на територію частини нашого аеродрому почався підвіз боєприпасів.

Він розповів, що паралельно полк розпочав тренування на гранично малих висотах з подолання ППО.

— Офіційно це проводилося як підготовка та участь у спільних білорусько-російських навчаннях Союзна рішучість 2022. Після його завершення, в якому ми не взяли участі, ми продовжували підготовку та тренування до бойових дій.

Росіянин розповів, що наказ про напад надійшов у частину 23 лютого з 18.00 до 23.00. Далі, за словами полоненого, командир полку віддав наказ про завдання удару по території України з 24 лютого.

Свій перший політ Криштоп виконав 24 лютого “з ураження живої сили противника південніше населеного пункту Балаклія”.

— Бомбометання виконував фугасними бомбами загальною вагою 3 тонни. Ціль була вражена. Другий бойовий політ виконував 3 березня. Бойова зарядка була аналогічна – 3 тонни фугасних бомб. Метою була колона бронетехніки супротивника у районі населеного пункту Ізюм. Ціль була вражена. Третій бойовий політ виконував 6 березня. На борту було 4 тонни фугасних бомб. У процесі виконання бойового завдання я зрозумів, що метою є не військові об’єкти, а житлові будинки та мирні люди. Але злочинний наказ я виконав.

Після бомбардування літак збила українська ППО. Після приземлення льотчика полонили українські військовослужбовці.