Російський льотчик розповів про основні завдання командування РФ на території України

Полонений російський штурман авіаційної ескадрильї, капітан Олексій Козлов розповів, що з 24 лютого до 5 березня він виконав п’ять вильотів на територію України.

Про це він розповів під час пресконференції полонених російських льотчиків.

— Авіаційна частина виконувала завдання з виявлення та знищення сил противника. Інша частина виконувала завдання з прикриття від ракет, гелікоптерів. Третє завдання – прикриття висадки десанту з кораблів Чорноморського флоту.

Він розповів, що 5 березня від командира частини отримав прямий наказ виконати політ над територією України з метою виявлення комплексів ППО ЗСУ задля подальшого їхнього придушення.

— Політ здійснювався в Миколаївську область, кілометрів 20 на захід від Миколаєва. Під час виконання цього завдання був збитий двома попаданнями ракет ППО України. Після другого влучення літак загорівся, я катапультувався.

Був затриманий, під час падіння отримав травму, отримав медичну допомогу. Наше командування не повідомило нам про наявність у Миколаївській області систем ППО. Тобто свідомо посилало на вірну смерть. Я розумію, що воно усвідомлювало, тобто використовувало нас як приманку, – сказав він.