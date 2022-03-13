Генштаб ЗСУ: залишається загроза втручання військових Білорусі на територію України

З боку Республіки Білорусь зберігається загроза вторгнення збройних сил країни на територію України, керівництво РБ посилило охорону кордонів з нашою державою.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, відзначається ведення повітряної розвідки об’єктів на території України за допомогою БпЛА з території Республіки Білорусь.

– Противник продовжує наступальну операцію проти України. Проводить заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, а також здійснює підготовку до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках, – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що протягом всього часу ведення бойових дій на території України ворог зустрів несамовитий опір та не зміг досягти своєї мети на жодному з напрямків.

– Характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва російської федерації у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої “спеціальної воєнної операції”, – йдеться у повідомленні.

Українські військові повідомили, що ворог зазнає значних втрат, а його наступ був сповільнений, коли на переважній більшості напрямків наступ взагалі був зупинений.

– Продовжують знищувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури. З метою компенсації втрат окупанти організували підготовку додаткових сил і засобів для ведення бойових дій на території України, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також відзвітували про активність ворога на різних напрямках:

Так, на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив.

– Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено охорону кордону з Україною. Зберігається висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України. Відзначається ведення повітряної розвідки об’єктів на території України за допомогою БпЛА, імовірно, з території Республіки Білорусь, – йдеться у повідомленні.

На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Проводяться заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ. Ворог намагається провести розвідку та уточнення позицій ЗС України і можливих шляхів наступу.

Окупанти продовжують налогодження системи матеріально-технічного забезпечення шляхом створення ремонтних баз на території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник зосереджував зусилля на удосконаленні оперативної побудови військ та системи логістичного забезпечення угруповання.

На Слобожанському напрямку ворог проводив наступальні дії у районі міста Ізюм, у подальшому намагається просунутися у напрямку населеного пункту Слов’янськ. Після отриманих у районі міста Харкова втрат вивів на територію РФ (Бєлгородська область) одну з БТГр 6-ї загальновійськової армії для відновлення боєздатності.

Водночас окупант посилив угруповання на зазначеному напрямку за рахунок введення в операцію підрозділів зі складу Північного флоту.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник проводить штурмові дії та вогневі нальоти. Не полишає спроб штурму міста Маріуполя. Російські окупанти намагаються підготувати резерви та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя.

Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку – захопив східні околиці та намагається просунутись далі.

Водночас противник не відмовляється від спроб проведення наступу на Кривий Ріг. Успіху не досяг. Здійснює пошук слабких місць в обороні українських захисників. З метою нарощування зусиль вводить в операцію резерви зі складу Повітряно-Десантних Військ. На окремих напрямках намагається утримати раніше зайняті рубежі.