Російські загарбники вже завербували понад 1 тис. сирійських найманців – Міноборони

Міністерство оборони повідомляє, що агресори з Росії продовжують формувати загони найманців, які готові виконувати злочинні накази російських командирів в Україні за гроші.

Зокрема, для цієї мети вже завербовано понад 1 тис. сирійців.

– За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де за останні дні завербовано понад тисячу людей, близько 400 осіб уже прибули до РФ, – йдеться у повідомленні від 14 березня.

Також повідомляється, що табори для розміщення та підготовки найманців із Сирії розгорнули біля кордону з Україною у Ростовській області Російської Федерації, а також – у Гомельській області у Білорусі.

Раніше українські розвідники вже повідомляли, що російські окупанти відкрили 14 центрів вербування найманців на території Сирії.