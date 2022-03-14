В суботу 12 березня Міноборони України почало використовувати систему розпізнавання облич. Американський стартап Clearview AI запропонував свою допомогу в розкритті російських нападників, боротьбі з дезінформацією та ідентифікації загиблих. Про це пише Reuters із посиланням на директора компанії Хоан Тон-Тхат.

Фаундер стартапу розповів виданню, що Clearview має у своєму розпорядженні понад 2 мільярди зображень із російської соціальної мережі “ВКонтакте” з бази даних, яка нараховує понад 10 мільярдів фотографій.

А Лі Волоскі, радник Clearview і колишній дипломат при президентах США Бараку Обамі та Джо Байдену пояснив:

Україна отримала безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI з розпізнавання облич, що дає можливість, серед іншого, перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах.

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А тим часом колишня представниця Палати представників Гавайських островів Тулсі Габбард поширює зрадницьку брехню про “небезпечну біологічну зброю” на території Україні.

Відеоролики, на яких Габбард розповідає про біологічну та хімічну зброю, яка може бути в Україні, опубліковані на каналі Fox News Такера Карлсона російськими державними ЗМІ.