Російська пропаганда намагається переконати світ у наявності біологічної зброї в Україні

Колишня представниця Палати представників Гавайських островів Тулсі Габбард поширює зрадницьку брехню про “небезпечну біологічну зброю” на території Україні.

Про це повідомляє американський Сенатор Мітт Ромні.

Відеоролики, на яких Габбард розповідає про біологічну та хімічну зброю, яка може бути в Україні, опубліковані на каналі Fox News Такера Карлсона російськими державними ЗМІ.

Зроблені ці відео аби захистити Росію у рішенні стосовно вторгнутися в Україну.

В свою чергу оглядач The Daily Beast і творець російського медіа-монітора Джулія Девіс написала у своєму Твіттер, що російське телебачення демонструє відео Такера Карлсона, допомагаючи увічнити міф про небезпечну “біологічну зброю” на території України.

#Russia‘s state TV showcases clips of Tucker Carlson and Tulsi Gabbard, helping to perpetuate the myth of dangerous “bio-weapons” in Ukraine. This conspiracy theory is being spread by Russia’s state TV with special zeal.#TuckyoRose pic.twitter.com/csMPrb0ncF

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 12, 2022