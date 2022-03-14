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Факти / Світ

Російська пропаганда намагається переконати світ у наявності біологічної зброї в Україні

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Російська пропаганда намагається переконати світ у наявності біологічної зброї в Україні

Колишня представниця Палати представників Гавайських островів Тулсі Габбард поширює зрадницьку брехню про “небезпечну біологічну зброю” на території Україні.

Про це повідомляє американський Сенатор Мітт Ромні.

Відеоролики, на яких Габбард розповідає про біологічну та хімічну зброю, яка може бути в Україні, опубліковані на каналі Fox News Такера Карлсона російськими державними ЗМІ.

Зроблені ці відео аби захистити Росію у рішенні стосовно вторгнутися в Україну.

В свою чергу оглядач The Daily Beast і творець російського медіа-монітора Джулія Девіс написала  у своєму Твіттер, що російське телебачення демонструє відео Такера Карлсона, допомагаючи увічнити міф про небезпечну “біологічну зброю” на території України.

– Цю теорію змови з особливим завзяттям поширює російське державне телебачення, – додала Девіс.

Мітт Ромні також висловив свою думку стосовно цієї ситуації, зазначивши, що Тулсі Габбард повторює брехливу російську пропаганду.

– Її зрадницька брехня цілком може коштувати життя, – написав Ромні про Габбрад у своєму Твіттер.

Фото: Джулія Девіс

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