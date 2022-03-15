Російські військові зірвали режим тиші на Луганщині, тому гуманітарні коридори працювати не зможуть.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Режиму тиші немає – отже, сьогодні гумкоридору не буде. На жаль. Російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають, – заявив він.

За словами Сергія Гайдая, 14 березня евакуація автобусами з Попасної відбувалася під час бою в місті. Але ризикувати так життям мирних жителів українська влада не може.

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Він додав, що сьогодні, 15 березня, очікується черговий евакуаційний потяг для жителів Луганщини. Орієнтовний час відправлення – 14.00 із Новозолотарівки. Далі буде пересадка на потяги у Донецькій області.

Сергій Гайдай повідомив, що організований підвіз від БФ Восток-СОС з Сєвєродонецька та Рубіжного.

На 15 березня було погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Маршрути зелених коридорів можна переглянути у нашому матеріалі.

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