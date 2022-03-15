Наразі в Україні є близько 15 тис. російських вагонів, які належать 250 компаніям.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За словами голови правління АТ Укрзалізниця Олександра Камишіна, націоналізація залізничного майна Росії стала можливою після підписання президентом Зеленським закону Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ.

Зараз фахівці складають перелік власників вагонів, серед засновників яких є Російська Федерація.

— Далі буде – Кабмін, РНБО, указ президента та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення, хто із власників вагонів має в капіталі частку РФ — теж задача нешвидка. Але маємо час, маємо натхнення, — сказав керівник УЗ.

В УЗ повідомили, що в Україні є вагони, які точно належать російським компаніям, це: ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це понад 3 тис. вагонів.

– Тепер вагони Росії працюватимуть на економіку України. Вони Укрзалізниці стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу, – зазначають у пресцентрі.

Українських вагонів на території РФ всього 482.