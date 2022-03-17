Російська артилерія обстріляла центр Чернігова: серед загиблих – громадянин США

Російські агресори із важкої артилерії атакували сьогодні центр Чернігова. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені серед мешканців міста.

За даними поліції, серед загиблих – громадянин США. Точна кількість жертв та постраждалих наразі невідома.

Правоохоронці допомагають пораненим дістатися до медичних закладів.

На місці працюють слідчі, які ретельно фіксують всі обставини та наслідки воєнних злочинів росіян.

Напередодні о 10.00 у Чернігові російські війська з вогнепальної зброї обстріляли людей, які стяли у черзі за хлібом біля продуктового магазину. За даними Офісу генпрокурора, загинуло 10 осіб.

Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Чернігівська ОДА