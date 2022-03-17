У Луганській області через обстріли горіли цілі вулиці

У ніч проти 17 березня через обстріли російських військових палали будинки в Рубіжному, Попасній та Сєвєродонецьку Луганської області.

– Росіяни влаштували в Рубіжному пекло. Через обстріли, що тривали всю ніч, горіли щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями, – говорить керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку.

Нині уточнюється інформація щодо постраждалих та загиблих.

– Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Утім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати, – говорить очільник Луганської ОВА.

Сергій Гайдай нагадав, як російські військові обстріляли автобус із біженцями в Рубіжному, а також колону, що 16 березня рухалася з Маріуполя.

– Ледве вдалося вивезти жінок та дітей із Попасної. Росіяни позбавляють людей можливості залишатися вдома, бо їм вже немає де жити, та не дають убезпечити себе. Але ми щодня намагаємося евакуювати якомога більше жителів області, а Збройні сили України – втримати оборону, – додає керівник обласної військової адміністрації.

17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА